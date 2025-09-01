×
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in evinin önünde 2 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 21:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Suç kayıtları olan şüphelilerin koruma polislerine Başsavcı Gürlek'i sorduğu kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, bugün 00.00 sıralarında Başsavcı Gürlek'in evinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi farklı sorular yönelttikten sonra bölgeden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI VAR 

Şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis memurları şüphelenerek zanlıları gözaltına aldı. Şüphelilerden T.Ç'nin (22) 2 suç kaydı, M.E.K'nin (22) de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek#Şüpheli Hareket#Gözaltı

