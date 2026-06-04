×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Fezleke#İstanbul
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankaraya gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 16:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler neticesinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 3 milletvekilinin dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir.

Gözden KaçmasınÇok konuşulacak Ferdi Zeyrek iddiası: Muhittin Böcekten Özgür Özelle ilgili dikkat çeken ifadeÇok konuşulacak 'Ferdi Zeyrek' iddiası: Muhittin Böcek'ten Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken ifadeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKritik gün: Salı | Kemal Kılıçdaroğlundan grup toplantısı yanıtı | İhraçların geçersiz sayılması için harekete geçildiKritik gün: Salı | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı yanıtı | İhraçların geçersiz sayılması için harekete geçildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Fezleke#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!