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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Nevşin Mengü gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı

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#Nevşin Mengü#Salih Müslim#YPG
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Nevşin Mengü gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 17:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röptajla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan yapılan açıklamada "13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasagi" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur " ifadeleri yer aldı.

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#Nevşin Mengü#Salih Müslim#YPG

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