×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Tehdit#Şantaj#"Cumhurbaşkanına Hakaret
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 00:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanan şüpheli, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.

Haberin Devamı

X sosyal medya platformu üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen Nuri B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan Nuri B, ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin "tehdit", "şantaj", "cumhurbaşkanına hakaret", "kasten yaralama" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 12 kaydının olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tehdit#Şantaj#"Cumhurbaşkanına Hakaret

BAKMADAN GEÇME!