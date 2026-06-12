İstanbul Cumhuriyet Başsavcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. HSK’nın 12 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

11 SAVCI VE 3 HAKİM ADAYININ ATAMASI YAPILMIŞTI

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

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Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.