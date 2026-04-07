İstanbul çiçek açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Emirgan Korusu başta olmak üzere Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Kasrı’nı lale, sümbül ve nergislerle donattı. Bu dört ana merkezde yürütülen peyzaj çalışmalarının ardından 3 milyon 580 bin lale dikildi.

TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI

Çeşitli renkteki lalelerin sergilendiği noktalardan biri olan Emirgan Korusu ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, baharın habercisi lalelerle fotoğraf çektirip güneşli havanın keyfini çıkardı.

Emirgan Parkı’na laleleri görmek için geldiğini söyleyen Hülya Çetin, “Lalelerin açması sanki bütün dünyaya barış ve sevgi getirmiş gibi. İnsanlar çok mutlu. Herkesin buraya gelmesini, görmesini tavsiye ediyorum” dedi.