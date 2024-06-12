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İstanbul Çatalca'da iki kamyon çarpıştı

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#İstanbul#Çatalca#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 12:22

İstanbul'un Çatalca ilçesinde TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

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Kaza, TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İp yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kamyon şoförü araçta sıkıştı.

İstanbul Çatalcada iki kamyon çarpıştı

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.

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#İstanbul#Çatalca#Polis

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