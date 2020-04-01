İstanbul-Çanakkale karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde çift taraflı kontroller yaptı. Araçlarda bulunanlara 'yüksek ateş' kontrolü yapılırken, ateşi yüksek çıkanlar sağlık ekiplerince ambulansta yeniden kontrol edildi. Araçlarda el dezenfektanı ve kolonya olup olmadığını kontrol eden jandarma, sürücü ve yolculara koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Sürücü ve yolculara mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yeni tip koronavirüse karşı sıkı tedbirlerin ve kontrollerin devam edeceğini belirtti. Kontroller sırasında karayolunda araç kuyrukları oluştu.