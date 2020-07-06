MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu
GeriGündem İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 01:08,Son Güncelleme:

İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu
Abone Olgoogle-news

Hafta sonu Trakya'daki illere gelen tatilciler, Pazar akşamı dönüş yoluna geçince İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hafta sonunu Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve güzergahındaki tatil beldelerinde geçirmek isteyen başta İstanbul olmak üzere çevre illerdeki vatandaşların Pazar akşamı dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar meydana geldi. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, trafikte araçlardan oluşan uzun kuyruklar oluştu.

Ayrıca Tekirdağ’dan İstanbul yönüne giden bölümde yolun tamamı araçlarla kaplanırken, İstanbul’dan Tekirdağ yönündeki yolun ise bomboş kaldığı gözlendi.

Yoğunluk gece geç saatlere kadar sürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle