İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.
44 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Soruşturmalar kapsamında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TERÖR SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 3 TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.
İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında firari olan 3 şüpheliyi aramaya çalışmaları devam ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken, 'Kent uzlaşısı' soruşturmasından savcılığın tutuklama talebi reddedildi.
Şüphelilerden Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.