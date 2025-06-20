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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#İSTANBUL
İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 19:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI 

Bu kapsamda dün gözaltına alınan tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, ​​​​​​​emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrası "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#İSTANBUL

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