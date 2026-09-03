×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Operasyon#Yolsuzluk
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 08:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildi.

Soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar Geliyor...

Gözden KaçmasınSilivri açıklarında iki gemi çarpıştı | Arama kurtarma çalışmaları sürüyorSilivri açıklarında iki gemi çarpıştı | Arama kurtarma çalışmaları sürüyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGökçek / Yavaş senaryosunun temel nedeniGökçek / Yavaş senaryosunun temel nedeniHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Operasyon#Yolsuzluk

BAKMADAN GEÇME!