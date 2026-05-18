×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihale operasyonu... Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Operasyon
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ihale operasyonu... Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 07:50

İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ihale operasyonu... Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Gözden Kaçmasınİmamoğlu’nun yolsuzluk sistemi… Özgür Özel-Veli Ağbaba çarkıİmamoğlu’nun yolsuzluk sistemi… Özgür Özel-Veli Ağbaba çarkıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!