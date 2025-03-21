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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmalara ilişkin provokatif paylaşım yapan 2 şüpheliye tutuklama talebi

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk Soruşturması
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki soruşturmalara ilişkin provokatif paylaşım yapan 2 şüpheliye tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif ve manipülasyon içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında İmamoğlu'nun yer aldığı 106 şüpheliye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin sosyal medya platformları üzerinden kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk Soruşturması

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