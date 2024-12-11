İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine yapılan tahsisler iptal edildi

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İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, yurt ve iaşe faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetine 25 yıl süreyle ve bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'ndaki AK Parti'li Meclis üyeleri, tahsis iptali teklifine şerh koydu.

Şerhte, İlim Yayma Cemiyetinin kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen taşınmaz, kamu hizmeti amacıyla lehine tahsis kararı verilen Cemiyet tarafından vatandaşlara sunulan hizmetler için kullanılmaktadır. Tahsis kararındaki tahsis süresi henüz sona ermemiştir. Tahsis süresi dikkate alınarak ilgili vakıf tarafından bu taşınmaza yatırımlar yapılmış, bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle taşınmazda yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlamıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği ortadadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden karara katılmıyoruz."

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Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararı AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

DENİZ FENERİ DERNEĞİNE YAPILAN TAHSİS DE İPTAL EDİLDİ

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2017 yılında 25 yıl süreyle bedelsiz olarak İlim Yayma Vakfına yapılan tahsisin iptal edilmesi görüşüldü.

Zeytinburnu'nda mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın, sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 2019 yılında Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

Oylamada, tahsis iptal kararları AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan Mecliste, Eyüpsultan'da mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Eyüpsultan Belediyesine tahsis edilmesi de görüşüldü.

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Tahsis kararı, oy birliğiyle kabul edildi.