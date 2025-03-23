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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk Soruşturması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 13:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 41 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinin detaylarına da ulaşıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verildiği belirtildi.

'İDDİALARI REDDEDİYORUM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini, 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracaklarını ve bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.

'RENCİDE EDİCİDİR'

Mahir Polat'ın hakimlik kararında yer alan ifadesinde, Azat Barış ile 4-5 sene önce karşılaştığını, ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını söylediği öğrenildi. Din tarihi çalıştığını belirten Polat "Azat Barış'ın Ezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Bu maksatla görüşmüş olabilirim. Ağır sağlık sorunlarım var. Hayatımı tarih ve kültür araştırmalarına, milli değerlerimizin ortaya çıkması için çalışmalar yaptım. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir." dedi.

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MAHKEME ADLİ KONTROL KARARININ YETERSİZ KALACAĞINA HÜKMETTİ

Mahkeme, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

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Mahkeme kararında, şüphelilerin Kent Uzlaşısı adı altında yürütülen örgütsel faaliyetlerle PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair HTS kayıtları, MASAK raporları, tanık beyanları ve mali analiz raporları bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin, firari örgüt yöneticisi Azad Barış ile sık sık iletişim halinde oldukları, belediye personeli aracılığıyla örgüte destek sağladıkları ve örgütün siyasal alan yapılanmasında faaliyet gösterdiklerine yönelik tespitler yer aldı.

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Mahkeme, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, kaçma ve saklanma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına da hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı şüpheliler hakkındaki adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Yolsuzluk Soruşturması

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