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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan İSKİ açıklaması

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#İSTANBUL#Baraj#Su
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 13:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Mevsimsel olarak yağış zamanı geliyor, bekliyoruz. Tabi ki suyla ilgili bir alarm var. Ama bu sene için susuzluk diye bir durumla karşı karşıya değiliz. İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın.” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de arpa ve yulaf tohumu desteği programına katılarak Tarım Market’in açılışını yaptı. 

Büyükçekmece Barajı’ndaki suyun yüzde 4’ler seviyesinde azaldığı ve sulardaki bakteri riskine yönelik konuşan İmamoğlu, “Her gün tedbirlerimizi alıyoruz. İSKİ dünyanın en deneyimli kurumudur. Öyle bir riskin olduğu yerden su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce de yaşadı. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. İstanbul aylardır yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık gelmesidir. Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey su da tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimde ittifak olup olmayacağına yönelik soruya ise İmamoğlu, “Tarımla ilgili desteklerimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Size çiftçilerimize verdiğimiz destekleri bugün takip etmenizi diliyorum” cevabını verdi.

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#İSTANBUL#Baraj#Su

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