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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun’u ziyaret etti

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#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#İmamoğlu#İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun’u ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 13:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’u makamında ziyaret etti. İmamoğlu, Başkan Dursun ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Abdurrahman Dursun’u makamında ziyaret etti. Dursun’a ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen İmamoğlu, “Her yerde söylüyorum; İstanbul'da her ilçe belediye başkanının çok başarılı olması, İstanbul'un başarılı olmasıyla paralel. Biz, bu duyguyla hareket ederek, bütün ilçelerimizi tek tek geziyoruz. Bugün de sizi ziyarete geldik” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise “Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler ekip olarak Sultangazi’de güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Yeni dönemde de Sultangazi’yi birbirinden kıymetli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu ve Dursun Sultangazi’de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#İmamoğlu#İstanbul

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