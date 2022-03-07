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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm

#İstanbul#Ekrem İmamoğlu#Dilek İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İlham Veren Adımlar' etkinliğinde yaptığı konuşmada "Kızımda gördüğüm o cesareti, kararlılığı ve fikrini özgürce belirtme düşkünlüğünü bu ülkenin bütün kız çocuklarında görmek adına bu mücadeleyi sonsuz biçimde vereceğime hepinizin önünde söz veriyorum" dedi.

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İstanbul Kongre Merkezi'nde 40 kadının hayat hikayesinin anlatıldığı 'İlham Veren Adımlar' Buluşması düzenlendi. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı.

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Eşit bir biçimde ama daha güçlü adımlarla İstanbul'un öyküsünü kadınlar yazdığında daha güzel işler olacağını şimdiden görebiliyorum. Eşim ve kızımla beraber bir münazaranın içerisine düştük. Kızım yaşadığı bir ortamla ilgili hem hakkını savunmayı hem de kendi kusurundan ötürü de özür dilemeyi kafasına koymuş, ısrarla böyle bir ortam oluşturdu. Bu ortamın en sağlıklı koşullarda oluşması için de bütün gayretini göstererek annesi ve benimle bir mahkeme kurdu. Ben taraf değildim ama kızımın hakkını arama kararlılığı, eksik yerdeki özür dileme hassasiyetini hayranlıkla izledim. O ortamın aklımda kalan kısmı bana görev olarak verdiği kısmı şu: Her kız çocuğu aslında doğduğunda aynıdır. Hayatlarına dair cesaretlerini arttıracak, onların önünü açacak, engelleri ortadan kaldıracak biz anneler, babalar, yöneticileriz. Bu bağlamda ben kızımda gördüğüm o cesareti kararlılığı ve fikrini özgürce belirtme düşkünlüğünü bu ülkenin bütün kız çocuklarında görmek adına bu mücadeleyi sonsuz biçimde vereceğime hepinizin önünde söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Ekrem İmamoğlu#Dilek İmamoğlu

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