İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: İnsanlarımıza sağlıklı suyun ulaşmasıyla ilgili adımlarımız çok değerli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi üzerindeki İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kartal, Pendik, Maltepe ve Ümraniye ilçelerini kapsayan projenin temel atma törenine milletvekilleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve mahalle muhtarları katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün ve İSKİ Genel Müdürü'müzün ev sahipliğinde İSKİ çalışanları ve yüklenicileriyle bir kıymetli temel atma törenindeyiz. Bu yönüyle emeği geçen herkese öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. Bu temel atmayla hizmet bulacak olan Anadolu yakasındaki altyapı süreçleriyle daha güçlü semtler olacak ilçelerimize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yönde attığımız bu temel gerçekten ihtiyaç olan bir iştir. Güncel maliyeti 600 milyon lira. Az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi Kartal, Pendik, Maltepe, Ümraniye ilçelerimizin içme suyu yatırımlarını içermektedir. Projemizle birlikte Ümraniye'de bir adet terfi merkezine, Kartal'da 3 adet içme suyu deposuna, Pendik'te 1 adet içme suyu deposuna ve Maltepe'de de 1 adet içme suyu deposuna kavuşmuş olacak o bölgelerimiz." dedi.

"GÜNDE ORTALAMA 15 BİN METREKÜP SUYUN ERİŞİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Tüm bu imalatların beraberinde yenilikçi adımları sürdürülebilir bir kent olma ve dayanıklı bir şehir olma prensibiyle güneş enerjisi santralleri ve aynı zamanda içme suyuyla ilgili de bir kısım rehabilitasyonlar yapacağız." diyen İmamoğlu, "Ama hatlarında ama depolarında ve insanlarımıza sağlıklı suyun ulaşmasıyla ilgili bu adımlarımızın çok değerli olduğunu da ifade edeyim. Ve Ümraniye ilçemizde Çakmak, Tepeüstü, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç Mahalleleri'nin 150 metre üstü kotların ihtiyaç duyduğu ve suyun enerji tasarrufu ile daha verimli şekilde insanlara ulaşmasıyla ilgili güçlü bir terfi merkezini inşa edeceğiz. İmalatı tamamlandığında Ümraniye içme suyu deposundan su alacak olan inşa edeceğimiz terfi merkezimizle birlikte az önce sıraladığım bölgelere suyu kolaylıkla iletiyor olacağız. Ve bu şekilde günde ortalama 15 bin metreküp suyun enerji verimli şekilde insanlara erişimini sağlayacağız." diye konuştu.

"BİR DAMLA SUYUN BİLE ÖNEMLİ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Konuşmasına devam eden İmamoğlu "Çok değerli şeylerden bahsediyoruz. Su, enerji ve aynı zamanda israfı engellemek. Yani bu şehirde ve bu ülkede her gün elektrikten tasarruf edebildiğiniz yenilikçi adımları atabilmek, yeni enerji üretim alanlarıyla ekstra enerji üretebilmek. Aynı zamanda suyu da verimli kullanabilmek. Yani bir damla suyun bile önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte yine bu kapsamda Kartal Pendik ve Maltepe'de de farklı kapasitelerde su hazneleri inşa edeceğiz. Kartal'da toplam kapasitesi 27 bin 500 metreküp olan 3 tane, Pendik'te 10 bin metreküp kapasiteli 1 tane, Maltepe'de de 5 bin metreküp kapasiteli 1 adet içme suyu deposuyla birlikte toplamda bu bölgede 42 bin 500 metreküp içme suyu depolama hacmini yükseltmiş oluyoruz. Burada özellikle kısa süreli elektrik kesintilerinde terfi arızalarında oluşabilecek su kesintisini de azaltmış oluyoruz. Çok minimuma indirmiş oluyoruz. Yine az önce ifade ettiği gibi genel müdürümüzün 1 megavat enerji üretecek olan güneş enerjisi sistemlerimizi de yenilenebilir bir enerji ve sürdürülebilir bir enerji bünyesinde geliştiren İBB olarak bir ihtiyacı karşılamayla ilgili bir tesisin de başlangıcını beraberce yapmış oluyoruz. Ne demokrasi ne hukuk, ne adalet bu söylediklerimden ayrı şeyler değil. Hepsini bütün. Yani doğayı korumak, demokrasinin bir parçası. Ve verimliliği arttırmak, sürdürülebilirliği arttırmak adaletin bir parçası. O bakımdan sadece insanlar arasındaki duygular değil bunlar. Toplumun her parçası, her paydaşı ama aynı zamanda doğayla, yaşamla ilgili konular." şeklinde konuştu.