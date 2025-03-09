İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türkiye 23 Mart'taki seçimde yepyeni bir başlangıç yapacak

Haberin Devamı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçime adaylık başvurusu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana’da, ASKİ Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda partililerine hitap etti. Tek bilek ve tek yumruk olarak bozuk düzeni yıkıp geçeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Hep beraber ilk önce birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. İnsanlar bize baktıklarında topyekun, kararlı, örgütlü, insanlarının yüzüne güler yüzle bakan, sımsıcak elini uzatan, vatandaşın derdini dinleyen o halini görecek. Sonrasında demokrasi adalet ve refah isteyen herkesle bütünleşeceğiz. Bu ülkenin 'Demokrasi' diyen, 'Hukukun üstünlüğü' diyen güçlerin, özellikle dengeli bir şekilde güçler ayrılığını savunan, 'Daha güçlü bir parlamento' diyen, parlamenter sistemle vatandaşın gücünün eksildiği değil, yükseldiği bir denetim sistemi isteyen herkesle buluşacağız. Herkesle el sıkışacağız. 23 Mart’ta yapacağımız ön seçim, bu bütünleşmenin ilk aşaması olacak. Başaracağımızdan en ufak bir kuşkum yok. Hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Başardığımız gün, seçimde kazandık diye değil, milletimizin birlik ve beraberliğine yeniden kavuştuğu için sevineceğiz. O gün yalnızca zalimliğin saltanatını yıktığımız için değil, artık kimse işçinin, esnafın, çiftçinin, kadının, çocuğun, gencin, yoksulun hakkına giremeyeceği için sevineceğiz. Türkiye yepyeni bir başlangıç yapacak. Yürüdüğümüz bu yol esaslı bir mücadelenin örneği olacak. CHP'liler olarak biz başaracağız" dedi.

Haberin Devamı

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yanı başımızda, Suriye'de yaşananlara biz göz yummayız, yumamayız. Zalimlik neredeyse ona karşıyız. Bu yürütülen süreç, hem bölgemizi hem Suriye’yi aynı zamanda derinden etkiliyor. Tabi ki tarihi bağlarımız var, akrabalıklar var ama biz milletçe mazlumun yanındayız. Her yerde mazlumun yanında olduk. İşte onun için bugün Lazkiye ve çevresinde süren Tartus’ta olan çatışmalar, aralık ayından bu yana yaşanan en büyük şiddet dalgasına dönüşmüştür. Özellikle Suriye’de yaşayan Alevilere yönelen şiddet ve sivil halk arasında yaşanan kayıplar ile azınlıklara yönelik katliam ihtimali, biz, bu memleketin vicdanlı 86 milyon insanında, çok büyük endişe kaynağı olmuştur. Buradan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en baştan beri söylediğimiz gibi evet Suriye’de güçlü, demokratik, oradaki halkların eşitliğinin ilkesinin korunduğu ve özellikle inanç, etnik köken ayrımı olmaksızın insanların birlikte yaşamaya, medeni biçimde yaşatmaya yönelik bir devletin kurulmasına biz öncülük edebiliriz. 'Türkiye’nin bunu yapması için masada olması gerekir' dedik ve 'Bu yoldan asla sapmaması gerekir' dedik. Ne yazık ki endişe duyuyoruz. Ne yazık ki Türkiye masa kuran ülke olması gerekirken, çoğu masalarda sandalye bulamaz durumdadır. Bu endişe vericidir."

Haberin Devamı

‘CHP'YE SON BİRKAÇ HAFTADA 200 BİN YENİ ÜYE KATILDI’

CHP’ye son birkaç haftada 200 bin yeni üye katıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Hep birlikte 31 Mart 2024’ten bu yana Türkiye'nin birinci partisiyiz. Şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. 23 Mart'ta önce biz CHP'liler olarak ayağa kalkacağız. Hep birlikte yola koyulacağız. Sonrasında milletimizin değişim umudu dalga dalga büyüyecek ve iktidar olacağız. Bu ülkeyi israftan arındıracağız. Bu ülkeyi ekonomik krizden kurtaracağız. Derin yoksulluktan, toplumsal çürümeden kurtaracağız. Eğitim, adalet, sağlık, yargı ve özellikle güvenlik sistemlerinin çöküşüne sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'KORKMA, O KOLTUK SENİN DEĞİL, MİLLETİN KOLTUĞU'

Başarıya yaklaştıkça iktidarın zalimliğinin arttığını söyleyen İmamoğlu, "Birkaç gün önce öğrendiğim bir bilgiyle masum insanlara, aralarında yol arkadaşlarım da var. Kimi tanıdığım, kimi tanımadığım. Bir grup insanın mal varlığına, banka hesaplarına el koyuyorlar. Bir kez daha algı operasyonu peşinde koşuyorlar. İtibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Akıllarınca beni korkutacaklar, yıldıracaklar. Bu haktan ve hukuktan nasibini almamışların, bugüne kadar hiçbir saldırısından saçımın teli bile titrememiş ben, sizden mi korkacağım? Hadi oradan. Bu canım millet haklının yanındadır, mazlumun yanındadır, haksızlığa uğrayanın yanındadır. 2014’ten beri yaşadıklarım roman olur. Özellikle İstanbul'da milletin seçim zaferini yaşadıktan sonra her günümüz saldırılarla geçti. Buradan söylüyorum, ‘Ey ilgili şahıs, o kendini çok iyi biliyor. Bak ben senin dediğin gibi şantaj, montaj demiyorum. Çok net bir şey söylüyorum. Benim arkadaşlarım eğer en ufak bir haksızlığa, hukuksuzluğa karışmışsa gelin tüm dosyaları açın, açıkça paylaşın. Milletimiz görsün, hodri meydan. Elinizde ne varsa dökün ortaya’ diyorum. Ama öyle uydurma, gizli tanık beyanları, o geçmişteki FETÖ terör örgütünün muameleleri gibi hareket etmeyin, mertçe hakka, hukuka uygun olarak yapın, onu söylüyoruz. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın kim ahlaklı, hangi dönem kamu ve millet korunmuş, hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekilmiş, canlı yayında millete izletmeye var mısın? Var mı yüreğin, var mı cesaretin? Ben bunu söylüyorum. Mertlik, yiğitlik istiyorum. Ufacık da olsa bir vicdan kırıntın varsa bu meydan okumaya yanıt verirsin. Bir derdiniz varsa benimle, ben buradayım tam karşındayım. Milletimizle beraber buradayım. Bırak yan yolları, bırak ara sokakları, bırakın milletin hesaplarını bloke etmeyi, mağdur etmeyi. Gel millete gidelim. Yoksa korkuyor musunuz? Ben her yerde söyledim. Öyle bir ülke hayal ediyorum ki bugün bu zalimliği yapanların bile evlatlarının en üst düzeyde korunduğu, hukukla beraber muhafaza edildiği bir ülke istiyorum ben. Bu ülkede zalimlikler son bulsun istiyorum ama bunlar öyle değil. Kaldı ki benden niye korkuyorsunuz ya? Az önce çocuk geldi, benim koltuğuma oturdu bak orada, benim koltuğumda. Biliyor o koltuk benim. Adamın biri de korkuyor, gelecek biri o koltuğa oturacak. O koltuk senin değil, milletin koltuğu. Şu çocuk bile biliyor o koltuk onun. Bize sözde suç icat ediyorlar. Ama ben suçumu biliyorum. 2019’dan bu yana hatta 2014’ten beri tek suçum var, sandıkta yenilmemek. Sana yenilmeyeceğiz. Ne yapsanız nafile. O sandık gelecek bu millet seni evine gönderecek kardeşim, bu kadar net." (DHA)