İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sunmuştu.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifade işlemleri başladı.

"SAHTE DİPLOMA" SORUŞTURMASINDA YÖK RAPORUNUN DETAYLARI

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İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, "YÖK'ün sırasıyla İstanbul Teknik, Trakya ve Marmara üniversitelerine 1988, 1991,1992 yıllarında gönderdiği cevabi yazılarda, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin resmen tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğuna yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan raporda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK kurulunca tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği bilgisi anlatıldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi. Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.