İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Özer, Akpolat ve Köseler’in özgürlükleri için mücadele edeceğim

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Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Koru Park ve Sosyal Kafe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancakepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve vatandaşlar katıldı. Ardından Sancaktepe Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binası ve çözüm ofisi açılışı yapıldı.

İmamoğlu, “Bu güzel ayın o bütün güzelliği evlerinize huzur, bereket, bolluk getirsin. Bizim insanımız iyiliğe dua eder, bedduayı sevmez. Ben hayatta bir beddua kelimesi bile kurmadım. Yani beddua değildir ama çok kötülük görürsem, 'Allah seni ihya etsin, Allah seni ıslah etsin' derim. Başka bir şey de demem. Yaşam içinde kötülüğe karşı mücadelede çelik gibiyiz, sarsılmayız. Bu ülkede kötülüklere karşı hukukun en üstün bir biçimde hizmet vermesini isteriz. Hizmet vermek isteyen adil yüce Türk yargısının iyi insanları, hakimleri, savcılarının bugünkü durumdan üzgün olduklarını biliyorum. Bunların bilgileri bana ulaşıyor. Ama bazen bu kötü koşullardan ve ortamlardan sıyrılacağız, hep birlikte ayağa kalkacağız. Sancaktepe’nin mahallesindeki hizmetin açılışına coşkuyla gelen insanlarımızın, siyaset değil hizmeti alkışlamak için bir araya gelişini bende yürekten alkışlıyorum” dedi.

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İmamoğlu, “Yol arkadaşlarıma hep söylerim bu görev kutsal bir görevdir. Allah hiçbirinizi mahcup etmesin. Kimseye kolay kolay nasip olmaz. İstanbul’un önemli ilçelerine hizmet eden belediye başkanlarımızın bu hizmeti, kutsaldır bir ibadettir. Hakkını vermelisiniz. Vereceksiniz, eminim. Bir insanı bile ayırt etmeden, insanına hizmet etmek, inancına, giyimine, etnik kökenine bakmadan, bu cennet vatanın her insanı bizim yurttaşımız. Her insanına sunulan hizmet, bu ülkeye, bu devlete yapılan hizmettir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, bize çok asil bir emanettir” diye konuştu.

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İmamoğlu, “Hizmette, hizmet yolculuğunda yarışılır ama yarışın birbirini engelleme kısmı kadar ayıp, abes bir şey yoktur. İnsanın kendini övmesi diye bir şey asla olmasın, sevmem o duyguyu ama inanın kimseyi kıskanmadım, iyiyle yarıştım. İyi bir örneği gördüğünüzde onunla yarışın, onu geçmek için uğraşın ama kıskançlık kötü bir şey. Kıskançlık sonra hırsa dönüşebilir. Bu sefer çelme takmaya başlarsınız, sevimsiz olursunuz. Topluma, millete hizmette kıskançlık olur mu? Birbirini engellemek olur mu? Bakın söylüyorum, ülkenin ekonomisi kötü. Emeklilerimiz çok büyük sıkıntı çekiyor. Öğrencilerin okulları için yarattığımız, ortaya koyduğumuz burs imkanlarının nasıl yüreklerine su serptiğini ben yaşıyorum. Ama buna rağmen ben ne istiyorum şu an biliyor musunuz? Hükümet ekonomi yönetiminde keşke başarılı olsun, hükümet ekonomiyi yönetirken bakanları keşke bu yolda güçlü bir hamle yapsınlar, ekonomiyi iyileştirsinler. Ekonomi kötü olsun diyen bir kişi olur mu aranızda? Mümkün mü? Ekonomi iyi olsun. İster hükümet yapsın ister başkası, önemli değil. Bu ülkenin ekonomisi iyi olacak. Bu ülkenin adalet sistemi iyi olacak, bu ülkenin liyakat sistemi iyi olacak, bunlar iyi olacak, biz iyiliklerde yarışacağız” ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, “Güzel duyguların, yönetim sisteminin, insanını önceleyen, insanını yaşatan, insanını güçlendiren ve bir yöneticinin vatandaşa karşı sorumlu olduğu, güler yüzlü, iyi niyetli baktığı bir ülkeyi var etmek için, bu kardeşiniz, bu yol arkadaşınız kararlı bir biçimde, sizlerin onayıyla cumhurbaşkanlığı yoluna çıkmıştır. Buna kimse engel olmayacak. Ekrem'e çelme takacaklar. Ekrem'i engelleyemeyecekler. Ekrem'e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Şu saçımın teli bile titremiyor. Bakın söyleyeyim, korkaklar, korkutmak için uğraşır, korkaklar. Biz korkmayız. Kimseyi de korkutmuyoruz. Sadece sandığa çağırıyoruz. Gel, hesaplaşalım. Mertçe hesaplaşalım mertçe” dedi.

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İmamoğlu 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin seçimleri kapsamında 15 Mart’ta Ankara ve Trabzon’a gideceğini belirterek "Pazar günü de Diyarbakır'a ve Erzincan'a gidip ziyaret edeceğim. Ben, partileri ayırmam. Belediye başkanlarının her birisi, milletin oyu ile seçildi. Başka partinin adayı da milletin oyuyla seçildi. Ayırt etmem. Bunu ayırt eden kişileri ayırıp, ona göre yargıyı ya da birtakım uygulamaları farklı bir şekilde yönlendiren insanların aklına diyorum ki: Sizin o kötü aklınız, biz göreve geldiğimiz günden itibaren, bu ülkeyi terk edecek. Bu ülkenin üzerindeki kara bulutları, hep beraber yok edeceğiz. Bu vesileyle, haksızlığa uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i, Beşiktaş belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı ve Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'i buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Onların özgürlükleri için de mücadele edeceğimi, buradan tekrar beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, “Gördünüz; başkanlarımız, milletvekillerimiz kadın. Kadınlar daha baskın. Biz bu arada bu eşitliği de sağlayacağız. Başta kızım için, eşim için, annem için, kız kardeşim için söz olsun: Bu ülkede siyasette, her ortamda kadının emeğini, erkeklerden aşağı tutmayacak bir yönetim ortaya koyacağımızın da sözünü veriyorum. Allah bizi utandırmasın” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de “Hep başkanımızın yaptığı gibi, İstanbul'u değiştirmeden Türkiye'yi değiştiremeyiz anlayışıyla yola çıktık. Başkanımız önce Beylikdüzü’nü değiştirdi, dönüştürdü. Sonra bu tecrübe, bu akıl, bu vicdan İstanbul'a yansıdı. İstanbul'u değiştirdi. Yeşil, adil, yaratıcı İstanbul vizyonuyla İstanbul'un 39 ilçesine adil hizmet anlayışına, her bir sokağına, caddesine, meydanına yansıttı. Bunun karşılığını biz 2024 seçimlerinde İstanbul'un haritasını değiştirerek aldık. O gün başlayan yürüyüş 31 Mart sonrasında İstanbul'un 26 ilçesindeki bütün belediye başkanlarımızla omuz omuza, ortak akılla, dayanışmayla İstanbul'a hizmet ediyoruz. Sancaktepe'de de 31 Mart sonrası çok fazla işler yaptık" diye konuştu.