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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddianame... 4 yıla kadar hapis talebi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu#İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 09:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, İmamoğlu'na 'bilirkişi' iddianamesiyle ilgili şu bilgileri aktardı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Ve istenen ceza belli oldu. Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Geride bıraktığımız günlerde İBB Başkanı İmamoğlu, düzenlediği bir basın toplantısında bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi soruşturma şüphelileriyle ilgili sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu#İSTANBUL

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