İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan 39 ilçede kadınlar ve gençler için istihdam mesajı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, ilçe ziyaretlerine Gaziosmanpaşa kadınlarla buluşma toplantısı ile devam etti. Kurum, ''Ben yola çıkarken 'Bu hareket bir Kadın Hareketi olacak' demiştim. Sizler de İstanbul’un değerli kadınları olarak, coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda dimdik durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Kurum, ''Bu cennet vatanın güçlenmesinde kadınların rolü çok büyüktür. Ekonomide, üretimde, ihracatta olduğu kadar kültürde, sanatta, sporda; hayatın her alanında kadınlar en güçlü şekilde vardır. İnşallah biz de; 31 Mart akşamı İstanbul yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuştuğunda, sizlerle, İstanbul’un kadınlarıyla birlikte çalışacağız'' dedi.

Haberin Devamı

“İSTANBUL'A YEŞİLLİKLER İÇİNDE İKİ BÜYÜK SOKAK HAYVAN BARINAĞI YAPACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, vatandaşların son dönemde şikayetçi olduğu sokak hayvanları konusunda da titiz çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bugün İstanbul’umuzda maalesef, başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında.

Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken, ama hayvanlarımızı da korurken görecek. Biz bu sorunun farkındayız, sorunun çözümü için de çalışıyoruz.

Göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanları toplayıp, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu ivedilikle çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımıza ön bakımları buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında kuracağımız 2 büyük 'Hayvan Yaşam Alanında'; yeşillikler içinde, gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız.

Haberin Devamı

Burada kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız. Bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hayvan severlerle paydaş olacağız; tüm dostlarımızı buralara davet edeceğiz. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz.'' diyerek sözlerini bitirdi.

“KADINLARIMIZ İÇİN 7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇIK OLACAK”

Murat Kurum, ''Bu ülke, kadınlarına çok şey borçludur. Bu yüzden biz de; İstanbul’un kadınlarının; evinde, iş yerinde huzurlu olmasını, aile hayatında mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Çok yakında, sizlere İstanbul’umuzun geleceğine yönelik projelerimizi anlatacağız.

Haberin Devamı

Bu projelerimizi açıkladığımızda 'İstanbul’un geleceği için ne kadar hazır olduğumuzu göreceksiniz.' İstanbul’umuzda; büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan; yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına; 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden, işyeri açmak isteyen kadınlara vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık.

Tüm bunların yanında; her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için 7/24; hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak.

Her işimizde; bu şehrin asıl sahibi olanlarla, yani sizlerle istişare edeceğiz. Ev Hanımı ve çalışan kardeşlerimiz için çok özel projelerimiz olacak ve sizi hayatın her alanında destekleyeceğiz. Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak; kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız'' dedi.