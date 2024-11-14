İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi'ne soruşturma

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İBB HAKKINDA USULSÜZ HARCAMA İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BEYKOZ BELEDİYESİNDE USULSÜZ HARCAMA İDDİALARIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

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Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

ABB'NİN KONSER HARCAMALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazdı.

Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

ABB BAŞKANI YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Yavaş açıklamasında, şunları kaydetti:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

SGK'DAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN PRİM BORÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarının takip edilmesi sürecinin "siyasi bir saldırı" olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

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SGK'dan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçları hakkında açıklama yapıldı.

Kurum olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK'ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesinin, yasal bir zorunluluk olduğu, toplanan bu prim gelirleriyle emeklilerin aylıklarının ödendiği ve vatandaşların sağlık hizmeti giderlerinin karşılandığı belirtildi.

SGK'nın, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirilemez. Kurum olarak amacımız, birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir. Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024 Ağustos ayı itibarıyla 8,4 milyar liraya, 2024 Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir.

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Belediyenin 6183 sayılı Kanun'un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır. 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun yüzde 10'unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır."

"İLGİLİ SÜREÇLERİN SİYASİ TARTIŞMALARIN ODAĞINA ÇEKİLMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYMAKTAYIZ"

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkullerde çok sayıda haciz bulunduğu için bu varlıkların kanunen geçerli teminat olamadığı aktarılan açıklamada, "Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu'nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesinin "iyi niyetli bir yaklaşımdan uzak" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddianın ise gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında 'rızaen anlaşma şekli' bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır. SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız." ifadeleri kullanıldı.