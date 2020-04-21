İstanbul bugün... Alışveriş kuyruğu sokağa taştı

İçişleri Bakanlığı tarafından Corona Virüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak'ta 22 Nisan günü saat 24.00 ile 26 Nisan Günü saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları 4 gün boyunca yasaklanmıştı. Ramazan'ın yaklaşması ve sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle birçok noktada alışverişi hareketliliği yaşanmaya başladı.

Bahçelievler'de bazı market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşandığı, uzun kuyrukların olduğu, kuyrukların sokağa taştığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uyulan alışveriş sırasında görevliler de sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Cadde üzerindeki bir kasabın önündeki sırasının dükkan önünden başlayıp yan sokağın bitimine kadar uzaması dikkat çekti.

"20 DAKİKA BEKLEDİM"

Markete gitmek için yaklaşık 20 dakika beklediğini söyleyen bir vatandaş, "İhtiyaçlarımı aldım. Daha önce bu kadar yoğun olmuyordu. Şimdi sokağa çıkma yasağından dolayı millet akın ediyor. 20 dakika falan bekledim bayağı yoğun" şeklinde konuştu.

Kasap görevlisi ise, "Her zaman bu kadar yoğun olmuyor. Malum sokağa çıkma yasağı ve Ramazan hazırlıklarından dolayı. Mümkün olduğunca da sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Bugün sabah 9'da başladı yoğunluğumuz" diye konuşurken sırada bekleyen bir vatandaş, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili geldik. Hazırlık yapıyoruz" dedi.

ESENYURT VE AVCILAR'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİ VATANDAŞLAR PAZARA AKIN ETTİ

Ramazan ayı öncesinde Avcılar'da ve Esenyurt'ta vatandaşlar alışveriş için pazarlara akın etti. Esenyurt'ta tek tek pazar tezgahlarını da dolaşan polis, sosyal mesafeyi korumaları için vatandaşları uyardı. Pazarlardaki uyarılara rağmen kalabalık dikkat çekti.





