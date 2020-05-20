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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

İstanbul bu sabah! Durma noktasına geldi

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İstanbul bu sabah! Durma noktasına geldi
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Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

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