İstanbul böyle izleniyor

Hürriyet’in ulaştığı görüntülerde İstanbul’da dışarıda olan insan yoğunluğunun gün gün azaldığı görülürken, bazı bölgelerde ise tüm uyarılara rağmen kalabalığın devam etmesi dikkat çekiyor. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin başarılı olup olmadığı gelen görüntüler üzerinden incelenerek değerlendirme yapılıyor. Tespit edilen eksik veya aksaklıkların ortadan kaldırılması için anında ek önlemler hayata geçiriliyor. İleriki süreçte bazı cadde, sokak ve meydanların kapatılacağı, bu bölgelerde kısmi karantina uygulamasına geçileceği kaydediliyor.



HAFTA İÇİ YÜZDE 65



İstanbul’da gelen görüntülerin analizinde, “Sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları”nın yasaklandığı cumartesi-pazar günü tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığı görüldü. Hafta sonu megakentte hareketliliğin yüzde 90 durduğu görülürken, hafta içi bu oranın ise yüzde 65’lerde seyrettiği belirlendi.