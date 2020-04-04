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Fevzi KIZILKOYUN
Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İstanbul böyle izleniyor

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
İstanbul böyle izleniyor
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Türkiye’de salgının merkezi durumunda olan İstanbul’da cadde, sokak ve meydanlar 24 saat izleniyor. Sahadan gelen görüntüler anlık analiz edilerek yoğunluk yaşanan bölge ve alanlara müdahale ediliyor.

Hürriyet’in ulaştığı görüntülerde İstanbul’da dışarıda olan insan yoğunluğunun gün gün azaldığı görülürken, bazı bölgelerde ise tüm uyarılara rağmen kalabalığın devam etmesi dikkat çekiyor. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin başarılı olup olmadığı gelen görüntüler üzerinden incelenerek değerlendirme yapılıyor. Tespit edilen eksik veya aksaklıkların ortadan kaldırılması için anında ek önlemler hayata geçiriliyor. İleriki süreçte bazı cadde, sokak ve meydanların kapatılacağı, bu bölgelerde kısmi karantina uygulamasına geçileceği kaydediliyor.

HAFTA İÇİ YÜZDE 65

İstanbul’da gelen görüntülerin analizinde, “Sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları”nın yasaklandığı cumartesi-pazar günü tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığı görüldü. Hafta sonu megakentte hareketliliğin yüzde 90 durduğu görülürken, hafta içi bu oranın ise yüzde 65’lerde seyrettiği belirlendi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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