İstanbul bomboş

Günün her saatinde dolu olan Taksim, Eminönü, Kadıköy, Karaköy ve Üsküdar meydanlarında kimseler yoktu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere TEM Otoyolu ve E-5 gibi ana yollarda sadece görevlilerin araçları işledi. Görevliler, sokakta kalan evsizleri de güvenli bir alana gitmeleri konusunda uyardı. Trafik ışıkları olmayan araçlar için kırmızı yandı. İstanbul Boğazı’nda deniz trafiği de büyük oranda durdu. İskeleler martılara kaldı. Yine binlerce kişinin kullandığı Zincirlikuyu metrobüs durağı da sokağa çıkma yasağında bomboştu. Eminönü ve Sirkeci’deki tarihi çarşılar da kapılarına kilit vurdu.