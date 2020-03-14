İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Bağcılar Belediyesince görevlendirilen 3 ekip, antiseptik dezenfektan kullanarak, mahkeme binasını temizledi.

Ekipler, mahkeme kalemleri, başkan ve hakim odaları, anaokulu, yemekhane, kafeterya, mescit ve diğer ortak alanlarda da ayrıntılı dezenfeksiyon yaptı.