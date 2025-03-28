×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı'ndan iki saat arayla 2 ceset çıkarıldı: Kim oldukları ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İstanbul Boğazı#Ceset
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 11:57

İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin (26) ve Onur Ödem’in (30) cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti.

İstanbul Boğazından iki saat arayla 2 ceset çıkarıldı: Kim oldukları ortaya çıktı

Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

İstanbul Boğazından iki saat arayla 2 ceset çıkarıldı: Kim oldukları ortaya çıktı

Üstünden Murat Şahin’e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberin Devamı

İstanbul Boğazından iki saat arayla 2 ceset çıkarıldı: Kim oldukları ortaya çıktı

Murat Şahin

2 SAAT ARAYLA 2 CESET BULUNDU

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Boğazından iki saat arayla 2 ceset çıkarıldı: Kim oldukları ortaya çıktı

Onur Ödem

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İstanbul Boğazı#Ceset

BAKMADAN GEÇME!