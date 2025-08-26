İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu... Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor: Dikkat çeken çip detayı

Haberin Devamı

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince, Rus sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama yapılıyor.

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

SAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Soruşturma kapsamında savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderdiği yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesini istedi.

Haberin Devamı

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi.

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

CNN TÜRK CANLI OLARAK TAKİP EDİYOR

CNN Türk Rus yüzücüyü arama çalışmalarını canlı olarak ekranlara taşıdı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz balık adamların bölgede dalış yaptığını belirtirken, çalışmanın boğazın derinliklerine kadar ilerlediğini söyledi ve şu bilgileri aktardı:

RUS YÜZÜCÜNÜN EŞİ DE TÜRKİYE’YE GELDİ

Rus yüzücünün eşi de Türkiye’ye geldi. 9 aylık bir çocukları var. Balık adamlar dalış gerçekleştiriyor. Tam olarak Kandilli açıklarından yayını gerçekleştiriyoruz. İlk olarak Kuruçeşme bölgesinde çalışma başladı ve Kandilli açıklarına kadar gelindi. Her yüzücüye yarış öncesi çipler takıldı.

Haberin Devamı

TAKILAN ÇİP HALA SUDA GÖRÜNÜYOR

Çip yalnızca yüzücülerin ne kadar kilometre gittiklerini ve suda olup olmadığını gösteriyor. Çipin hala suda olduğu bilgisine ulaşıldı ve o yüzden denize yoğunlaşıldı. Ayağına kramp girdi ve akıntıya mı kapıldı gibi ihtimaller söz konusu olabilir. Ailesinin söylediği ihtimalin bu olduğu yönünde. Ya da karaya çıkıp çıkmadığı ihtimali değerlendiriliyor. Rus yüzücü 30 yaşındaydı. Moskova’dan yarış için İstanbul’a geldi. Beyoğlu’nda bir otelde kalıyordu.