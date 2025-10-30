İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu... Rus yüzücünün annesi oğlunu bulana para ödülü vereceğini duyurdu

Haberin Devamı

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Svechnikov'un, karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Svechnikov'un annesi Ogalina Svechnikova ile kardeşi Kirill Svechnikov, İstanbul'a gelerek olayı takip eden avukatları Alperen Çakmak ile görüştü.

Aile, avukatları aracılığıyla yarışmayı düzenleyen komite hakkında da gerekli önlemleri almadıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Anne Svechnikova ile avukat Çakmak, Svechnikov'un kaybolmasıyla ilgili yürütülen süreci ve son gelişmeleri anlattı.

Oğlunun sol kolunda ejderha, ayı, aslan ve genç bir kadın bulunan dövmeli fotoğrafı ile kaybolduğunun anlaşılmasının ardından kendisine teslim edilen haç kolyesi ve akıllı saatini gösteren acılı anne, bu fotoğrafla kayıp ilanı bastırdığını söyledi.

Svechnikova, oğlu hakkındaki araştırmaların devam etmesi talebiyle İstanbul'a geldiğini belirterek, "Nikolai'nin bulunmasını talep ediyorum. Umudumuz büyük. Yaşadığına inanıyorum." dedi.

Avukatlarından bilgi aldıklarını kaydeden Svechnikova, "Neden bu yarış esnasında kolyesini ve akıllı saatini çıkarttırdılar anlamıyorum. Saati üzerinde olsaydı, şu anda en azından sinyal verebilirdi. Haç kolyeyi de sürekli yanında taşırdı. Nikolai'nin çocuğu Leon Svechnikov çok küçük ve eşi Antonina Svechnikova onsuz çok zor yaşıyor. Nikolai bir baba, bir eş, eve bakabilen ailesine düşkün olan biriydi." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A İLK DEFA GELDİ"

Oğlunun karaya çıkarak kaçtığı yönündeki iddialara ilişkin Svechnikova, "Nikolai öyle biri değil. Askerlikten muafiyetle alakalı bir belgesi var, askerden kaçması mümkün değil. Yurt dışına kaçması da mümkün değil çünkü sürekli ailesinin yanında. Şöyle de bir dedikodu var, ikinci bir ailesi varmış burada. Bu da mümkün değil çünkü İstanbul'a ilk defa geldi, sürekli orada çalışan ve ailesinin yanında olan biriydi. Eğer böyle bir şey olsaydı eşi de şüphe ederdi ama öyle bir şey yok." diye konuştu.

Svechnikova, "Herkese sesleniyoruz. Lütfen bu yarışa veya yarıştan sonrasında ait, onun bulunabileceği herhangi bir bilgi, görüntü varsa birisi eğer bir şey biliyorsa bize ulaşsın. Onu bulana 500 bin lira ödül vereceğiz çünkü o bizim oğlumuz, babamız her şeyimiz. Tüm imkanlarımızı toplayarak ödül vermeye hazırız." açıklamalarında bulundu.

Ailenin avukatı Çakmak ise soruşturmayı yakından takip ettiğini belirterek, ailenin talebi üzerine yarışmayı düzenleyen komite hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Şu anda soruşturmada işe yarar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını aktaran Çakmak, "Bize arama çalışmalarının devam edildiği söyleniyor fakat 2 ay oldu, dosyada ipucu dahi yok. Savcılık olayı idareye, idare savcılığa yönlendiriyor. Bizler arama kurtarma ekipleri, sahil güvenlik ve savcılıktan mümkün mertebe bilgi alıp çalışmaların daha etkin yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

AVUKATIN AÇIKLAMASI

Çakmak, yarış bölgesindeki kamera kayıtlarının incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanmadığını bildirerek, "Önemli olan denizde yapılan arama. İlk birkaç gün denizde arama yapıldı ama maalesef daha sonrasında bu çalışmalar devam etmedi. Olayın teknik kısmını bilen, aynı zamanda görgü tanığı olan bazı insanlarla haricen yaptığımız görüşmelerde, arama çalışmaları yapılırken sondaj gemilerinin kullanılması gerektiğini öğrendik. Bize söylenildiği kadarıyla arama çalışmalarının ilk 48 saati bu tarz durumlarda çok kritik. Bu teknolojiye sahip araç ve gereçlerin bulunduğu gemilerin aramalarda kullanılmadığı söylendi. Sahil Güvenlik ile en son yaptığımız görüşmede 'Biz ihbar geldikçe kıyı şeridinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.' diyorlar ama şu an aktif olarak arama çalışmalarının yapılıp yapılmadığı konusunda endişelerimiz var." değerlendirmelerinde bulundu.

Rusya Konsolosluğunun da olayla ilgili savcılıkla yazışmalar yaparak bilgi talep ettiğini, savcılığın da bilgi verdiğini aktaran Çakmak, Rusya ve Türkiye'nin birlikte çalışmaları halinde soruşturmanın daha nitelikli devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

Çakmak, "İdare ve savcılık tarafından daha etkin arama çalışmalarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten 1-2 aylık zaman geçti. Bu saatten sonra Nikolai'nin cansız bedeninin bulunması dahi ailesi için bir teselli olacaktır. Organizatörlerin, tüm yetkililerin, sorumluların da bu konuya müdahil olması, onların da güçlerini ortaya koyarak arama çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.