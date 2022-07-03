Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı’ndaki vapur kazası kamerada

#İstanbul #Trafik#Kaza

İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

İstanbul Boğazı’nda dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” vapuru iskeleye yanaşacaktı. Dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bazılarının ise çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenilmişti.

VAPUR KAZASI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vapur normal şekilde iskeleye yanaşıyor. Vapur ardından duramayarak iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vapur geri tepiyor. İskeledeki vatandaşlar ise panik yaşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

“Meğer anne-baba adım Âdem ve Havva’ymış”

“Meğer anne-baba adım Âdem ve Havva’ymış”

#Büşra Dönmez
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

“Meğer anne-baba adım Âdem ve Havva’ymış”

“Meğer anne-baba adım Âdem ve Havva’ymış”

#Büşra Dönmez
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık