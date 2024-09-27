İstanbul Boğazı'nda zafer geçişi

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Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Preveze deniz zaferleri kutlamaları için basın mensupları sabah saatlerinde Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter ile Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine iniş yaptı. Basın mensuplarının gemiye iniş anları ise helikopterden havadan görüntülendi.

ÇEŞİTLİ LİMANLAR ZİYARET EDİLECEK

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Deniz Kuvvetleri'ne ait 13 gemi, Türkiye'nin çeşitli limanlarını ziyaret edecek. Bu etkinlik kapsamında gemiler, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında halka açık olacak. Böylece ziyaretçiler, denizciliğin gücünü yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Saat 11.00 itibarıyla 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçiş yapılacak.

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