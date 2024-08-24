İstanbul Boğazı'nda tepki toplayan inşaat durdurulmuştu! 6 ayda çekilen iki fotoğraf farkı gösterdi

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Kaçak yapı inşaatıyla ilgili CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

“Burası İstnabul Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm noktasında yer alan Boğaz’a nazır bir villa. Adnan Oktay suç örgütünün karargahı olarak kullanılıyordu. Rus iş insanına satıldı.

"ÇİVİ DAHİ ÇAKILAMAYACAK BİR NOKTA"

Peki nasıl bir imar düzenlemesi var? Kelimenin tam anlamıyla çivi dahi çakılamayacak nokta. Burası sit alanı, mülk sahibi olan insanlara ait değil, bütün İstanbullulara ait olan bir noktadan bahsediyoruz.

UYDUDAN TESPİT EDİLDİ

2023 ile 2024 yılları arasındaki süredeki net değişimi gösteren uydun fotoğrafını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uydudan tespit etti. Suç duyurusu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

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Gayet yeşillik bir alan, küçük bir yapı gözüküyor fakat 2024’ün Nisan ayına gelindiğinde inşaat yapısı göze bakıyor. Ağalı bölgenin yok olduğu, doğa katliamı var aslında.

Buna kim izin vermiş? Böylesine bir yapı varken hem yapıyı genişletmişler kaçak yer yapmışlar bu da uydu fotoğraflarıyla tescillenmiş. İnşaat izni İBB uhdesinde. Ana sorumlu aslında İBB’nin ilgili birimleri. Çivi dahi çakılmamasını sağlayacak denetleyici mekanizma İBB."