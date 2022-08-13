Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda tehlikeli anlar BÃ¼yÃ¼k bir facia atlattÄ±k

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Olay geÃ§en Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17:00 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±. ArnavutkÃ¶y, AkÄ±ntÄ±burnu aÃ§Ä±klarÄ±nda seyreden yatÄ±n Ã¶nÃ¼ne aniden Ã§Ä±kan yolcu teknesi az kalsÄ±n faciaya neden oluyordu. YatÄ±n Ã¶n bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden boÄŸazdaki teknelere el sallayan aile bir anda tehlike ile burun buruna geldi. Yat kaptanÄ± son anda yaptÄ±ÄŸÄ± manevrayla olasÄ± bir faciayÄ± engelledi. YaÅŸanan olay yatÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

"BÃœYÃœK FACÄ°A ATLATTIK"

OlayÄ± anlatan Yat sahibi Åževki DÃ¶nmez ,â€œÃ‡ok bÃ¼yÃ¼k bir facia atlattÄ±k, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ArnavutkÃ¶y mevkii AkÄ±ntÄ±burnuâ€™nda yaÅŸandÄ± olay. BildiÄŸiniz iki tekne arasÄ±na drift atma suretiyle dalÄ±ÅŸ yapÄ±yor, bodoslama giriÅŸ yapÄ±yor. O gÃ¼ce sahip bir Ã§elik saÃ§ teknenin pervane ve dÃ¼men gÃ¼cÃ¼yle bize dokundurmasÄ± bile bu teknenin en zayÄ±f noktasÄ±ndan bizi ikiye bÃ¶lmesi anlamÄ±na gelir. Dilim sÃ¶ylemeye bile varmÄ±yor, turist mÃ¼ÅŸterilerimiz var, aile var Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±yorlar. Onlardan biri veya birkaÃ§Ä±nÄ±n denize dÃ¼ÅŸmesi demek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir olay, can kaybÄ±yla sonuÃ§lanabilirdi" dedi.Â

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"BURASI OTOBAN DEÄžÄ°L, DENÄ°ZÄ°N ÅžAKASI OLMAZ"

DÃ¶nmez, "BurasÄ± otoban deÄŸil, burada herkes kÄ±yÄ± seyri yapÄ±yor ve dÃ¼ÅŸÃ¼k hÄ±zlarla yapÄ±yor. BurasÄ± deniz, denizin ÅŸakasÄ± olmaz. DÃ¼ÅŸÃ¼k hÄ±zlarla seyir yapan teknelerin arasÄ±na drift atarak baÅŸkasÄ±nÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atarak seyir yapmak nedir. Yetkililerden isteÄŸimiz, kurumlar iÃ§inde gÃ¶revlilerini iyi yapan kaptanlarÄ±mÄ±z da var, ancak bunlar azÄ±nlÄ±kta. BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã§oÄŸunluÄŸu Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± Ã¶nleme tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nden tutun da seyir kurallarÄ±na kadar hiÃ§bir kuralÄ± uygulamÄ±yorlar. BoÄŸazda Ã¶nceden seyir kurallarÄ± eÄŸitimleri veriliyordu. O eÄŸitimler de kalktÄ±. 19-20 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk eline yeterlilik belgesini alÄ±p boÄŸazda 45 metrelik tekneleri seyir ve idare ediyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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"DRÄ°FT YAPIP Ã–NÃœMÃœZE KIRDI"

Gemici Ferhat YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, "Gemi bir anda Ã¶nÃ¼mÃ¼ze kÄ±rdÄ±, bir anda drift yaptÄ±. Ã–n tarafta Ã§ocuklar vardÄ±, onlar da olayÄ± ciddiyetini kavrayamadÄ± ama bÃ¼yÃ¼k bir tehlike atlattÄ±k" dedi. Stajyer gemici Emir Duru da â€œManevra anÄ±nda ben kendimi tutamadÄ±m. Ã–nÃ¼mÃ¼ze kÄ±ran kaptanÄ±n psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BÃ¶yle bir manevrayÄ± kimse yapamaz. Bizim ve kendi yolcularÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini riske atmak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir delilik" diye konuÅŸtu.