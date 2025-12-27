×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı'nda sürüklendi! İçinde 6 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Çirağan Sarayı#Kıyı Emniyeti
İstanbul Boğazında sürüklendi İçinde 6 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 11:47

İstanbul Boğazı'nda Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Tekne 'KEGM-3 hızlı tahliye' botuyla yedeklenerek Kabataş sahiline emniyetle yanaştırıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Boğazı'nda içerisinde iki kişinin bulunduğu teknede makine arızası meydana geldi. İstanbul boğazında arızalı olarak sürüklenen tekne çevredekilerin dikkatini çekti.

Olay sonrası hemen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kabataş İskelesi'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Boğazı#Çirağan Sarayı#Kıyı Emniyeti

BAKMADAN GEÇME!