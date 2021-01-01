İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtta yılbaşı etkinlikleri iptal edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanana genelge ile 31 Aralık Perşembe gününden itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İstanbul’da karada yapılan denetimlerin yanı sıra denizde de denetimler devam etti. İstanbul Boğazı’nda bulunan tüm tekneler tek tek kontrol edildi. Denizde bulunması yasak olan özel tekneler denetlenirken, ticari faaliyet yapan ve kısıtlamadan muaf olan balıkçı teknelerinin belgeleri kontrol edildi. Gün boyu süren denetimler, yeni yılın ilk saatlerinde gece boyunca devam etti.