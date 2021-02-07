Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu
İstanbul'da sisli hava bugün de devam etti. Boğazda sabah saatlerinde sis etkili olurken ortaya çıkan görüntüler hayran bıraktı.
İstanbul'da Boğazında sabah saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etklili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.
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