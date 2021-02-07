MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu
GeriGündem İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da sisli hava bugün de devam etti. Boğazda sabah saatlerinde sis etkili olurken ortaya çıkan görüntüler hayran bıraktı.

İstanbul'da Boğazında sabah saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etklili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

İstanbul Boğazında sabah saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul Boğazında sabah saatlerinde sis etkili oldu


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle