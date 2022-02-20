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İstanbul Boğazı'nda plastik atık topladılar, sahilde sergilediler

#İstanbul#Deniz#Sahil

İstanbul Boğazı, Bebek Sahili'nde bir grup çevreci farkındalık oluşturmak için plastik atık topladı.

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Bebek İskelesi'nde bir araya gelen Geri Dönüşüm ve Kazanımcılar Derneği (GEKADER), Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ve Denizde Arama Kurtarma ekipleri, Türkiye'nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı, iki tekneyle İstanbul Boğazı'na açıldı. Denizin kıyı kesimlerindeki atık plastikleri toplayan üyeler, bunları karaya çıkararak sergiledi. Toplanan atıkların arasında leğenler, yağ ile şampuan şişeleri ve kullanılmayan ağlar dikkati çekti. Çok sayıda plastik şişe atığı da denizden çıkarıldı.

İstanbul Boğazında plastik atık topladılar, sahilde sergilediler

GEKADER Başkanı Fatih Eren, bir günde yaklaşık 150 kilo atık topladıklarını ifade etti. Denizde atıkların birikmesini engellemek için daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Eren, "Bugün burada denizlerdeki atıkları toplayarak bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ambalaj atıkları çöp değildir. Biz bunları ayrıştırdığımız zaman geri dönüştürüyoruz. Hepsi bizim için önemli malzemeler. Toplum bilincini geliştirmek için bir organizasyon yaptık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, evlerimizde ambalaj atıklarımızı biriktirmemiz lazım ve ambalaj atık noktalarına bırakmamız lazım. Kullandığımız her şeyin ambalajı var. Şöyle söyleyeyim biz bugün burada yaklaşık 150 kiloya yakın atık topladık. Denizlerden ciddi şekilde atık çıkıyor. Bunların çoğu geri dönüştürülebilir atıklar. Denize verelim alır götürür, mantığı ile ilerlememek lazım. En nihayetinde bunları biz topluyoruz. Belediyelerin ekipleri topluyor, duyarlı vatandaşlarımız topluyor" dedi.
İstanbul Boğazında plastik atık topladılar, sahilde sergilediler


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#İstanbul#Deniz#Sahil

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