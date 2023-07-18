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İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu! İmha edilecek

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#İstanbul Boğazı#Mayın#İmha
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 09:40

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

PATLAMAMIŞ ESKİ MAYIN BULUNDU

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan MAYIN, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu İmha edilecek

 

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#İstanbul Boğazı#Mayın#İmha