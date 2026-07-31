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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle trafik çift yönde durduruldu

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#İskenderun#Rusya
İstanbul Boğazında makine arızası yapan gemi nedeniyle trafik çift yönde durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 18:58

Rusya'dan İskenderun'a seyir halindeki, 22 bin ton demir cevheri yüklü Hacı Hüseyin isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenerek demir attı. Olayın ardından Boğaz'daki gemi trafiği saat 18.10 itibarıyla çift yönde geçici olarak askıya alındı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya’dan İskenderun’a seyir halinde olan Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki Hacı Hüseyin isimli geminin, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklendiğini ve demir attığını bildirdi.

İstanbul Boğazında makine arızası yapan gemi nedeniyle trafik çift yönde durduruldu

Açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botunun bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal ettiği belirtildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiğinin ise saat 18.10 itibarıyla çift yönde geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#İskenderun#Rusya

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