AA
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İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu
İstanbul Boğazı'nda pervanesine halat dolanan teknedeki vatandaşlar kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknedeki 4 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknede bulunan 4 yolcu, tahliye edilerek emniyetli bir şekilde iskeleye teslim edildi." denildi.
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