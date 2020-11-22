MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu
GeriGündem İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 20:34 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Boğazı'nda kurtarma operasyonu
Abone Olgoogle-news

İstanbul Boğazı'nda pervanesine halat dolanan teknedeki vatandaşlar kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknedeki 4 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarıyer önlerinde pervanesine halat dolanan teknede bulunan 4 yolcu, tahliye edilerek emniyetli bir şekilde iskeleye teslim edildi." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle