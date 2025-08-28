×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı'nda kayboldu! Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Rus Yüzücü#Nikolai Svechnikov
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 15:32

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u, arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Haberin Devamı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki ‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor.

İstanbul Boğazında kayboldu Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyor
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda etkili olan akıntıya rağmen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları Rumeli Feneri'nde dalış yaparak Svechnikov'u ararken Sahil Güvenlik İBB itfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri Kuruçeşme'de dalış gerçekleştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Boğazı#Rus Yüzücü#Nikolai Svechnikov

BAKMADAN GEÇME!