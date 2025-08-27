×
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov en son böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 09:01

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları sürerken Nikolai Svechnikov'un yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Svechnikov'un oteldeki görüntüleri de ortaya çıktı. Resepsiyondaki çalışanla konuşan ve koltukta oturan Svechnikov’nun içeride bir süre dolaştığı görüldü.

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

İstanbul Boğazında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov en son böyle görüntülendi

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

OTELDEKİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un Beyoğlu’nda kaldığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov’nun içeride bir süre dolaştığı görüldü.

SAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar dün Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını taradı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderildi.

Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesi istendi.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını verdi.

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI KANDİLLİ'DE DEVAM EDİYOR

Sahil güvenlik ekipleri tekneleriyle birlikte yüzücüyü arama çalışmalarının bugün de Beykoz Kandilli'de devam ettiği kaydedildi.

