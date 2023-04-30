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İstanbul Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

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#İstanbul Boğazı#Gemi Arızası#ILYAS KONAN
İstanbul Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 21:25

İstanbul Boğazı’nda 94 metre uzunluğundaki kargo gemisi makine arızası yaptı, Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.

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ILYAS KONAN isimli 94 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi, Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörleri yedeğinde gemi Ahırkapı’ya demirletildi. Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Boğaz trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak 21.20’de sıralarında başlayacağı öğrenildi.

İstanbul Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

 

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#İstanbul Boğazı#Gemi Arızası#ILYAS KONAN

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