İstanbul Boğazı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazında karaya oturan konteyner gemisi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 07:36

İstanbul Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisi, başlatılan çalışmaların ardından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

KEGM'den yapılan diğer açıklamada ise "Gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda konteyner gemisi kurtarıldı.

