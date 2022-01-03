İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı Omicron itirafıBill Gates bu sözlerle uyarmıştı! Omicron itirafı#Omicron
Boupendza bombası Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devredeBoupendza bombası! Fenerbahçe de istiyordu, Beşiktaş devrede#Aaron Boupendza
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Öğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli olduÖğretmen, polis, hemşire, doktor, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu#Memur
Bu veri ilk kez açıklandı TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...Bu veri ilk kez açıklandı! TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...#TURKOVAC
Cebelitarık dünyada bir ilk olacak İlginç kripto para deneyi...Cebelitarık dünyada bir ilk olacak! İlginç kripto para deneyi...#Cebelitarık
10 yıl sonra gelen mucize doğum Bebek balina neden önemli10 yıl sonra gelen mucize doğum! Bebek balina neden önemli?#Balina
Ezber bozan araştırma... Otel karantinası için korkutan haberEzber bozan araştırma... Otel karantinası için korkutan haber #Koronavirüs
Uzmanlardan kritik uyarı Maskede Omicron etkisi Bunu sakın yapmayınUzmanlardan kritik uyarı! Maskede Omicron etkisi 'Bunu sakın yapmayın!' #OMICRON
Antalyada dehşeti yaşadılar Gözyaşları içinde kaldı: Ne olacak benim halimAntalya'da dehşeti yaşadılar! Gözyaşları içinde kaldı: Ne olacak benim halim?#Antalya
Putinin planı geri tepti Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...Putin'in planı geri tepti! Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırım...#RUSYA
112nin kâbusu oldu Bir yılda 18 bin 500 kez aradı112'nin kâbusu oldu! Bir yılda 18 bin 500 kez aradı#Van
Gizemli hastalık Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...Gizemli hastalık! Gençleri hedef alıyor, semptomları korkunç...#Kanada
Feryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiyenin gözü önünde yaşıyorFeryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor#Feryal Gülman
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

#İnternet#İstanbul Boğazı#Kablo
İstanbul Boğazında internet bakımı

İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kabloları Fransız Telekomünikasyon gemisi tarafından bakım ve onarıma alındı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında çalışmalara başlayan gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti botu da eşlik ediyor.

Haberin Devamı

Fransız bandıralı 'Raymond Croze' adlı telekomünikasyon gemisi, İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kablolarının bakım ve onarımı için geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından demir atan gemi, suyun altındaki internet kablolarının bakım, onarım ve fiber kablo döşemek için çalışmalara başladı. Geminin İstanbul Boğazı'nda ne zamana kadar süre çalışma yapacağı konusunda bilgi verilmedi.

GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gemi, dinamik konumlandırma sistemi sayesinde güçlü akıntı ve rüzgarlarda bile çalışma yapabiliyor. 107 metre uzunluğundaki gemi denizaltında bulunan kabloların kesilmesi, sudan çıkartılması ve kabloların yeniden döşenmesi için tam donanımlı.

İstanbul Boğazında internet bakımı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnternet#İstanbul Boğazı#Kablo

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan